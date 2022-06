Avellino, Silvestri verso l’addio. L’agente: “Non può restare in biancoverde”

Futuro lontano dalla Campania per Luigi Silvestri . Il difensore palermitano, approdato in biancoverde nell'estate del 2020 ed il cui contratto che lo lega al club irpino scadrà il 30 giugno 2024, potrebbe lasciare Avellino e l' Avellino già nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Intervenuto ai microfoni di SportChannel, Camillo Cannizzaro - agente del classe 1993 - è tornato a parlare del futuro del suo assistito. "Per Silvestri ci sono stati tanti sondaggi, il calciatore ha tante possibilità, ma finora solo una società ha offerto metà dell'ingaggio percepito ad Avellino. Lui voleva rimanere in biancoverde, ma la società ci ha detto che ad Avellino non può rimanere, allora quando troverà un progetto ambizioso si farà da parte, senza muro contro muro. Siamo professionisti e abituati a fare le cose per bene", le sue parole.