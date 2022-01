Avellino, Silvestri saluta D’Angelo: “La verità la conosciamo solo noi. E ai playoff…”

Il lungo post pubblicato su Instagram dal difensore dell'Avellino dopo l'addio di Sonny D'Angelo, ora alla Reggiana

"20 anni d'amicizia e abbiamo avuto la fortuna di poter condividere da 3 stagioni consecutive gli stessi spogliatoi, la stessa squadra e viverci quotidianamente - ha scritto Luigi Silvestri in un lungo post pubblicato su Instagram -. Si stanno dicendo tante cose, troppe chiacchiere, troppe cose brutte che non devono toccarti, perché sei stato uomo prima e poi calciatore e ogni volta che sei stato chiamato in causa hai fatto vedere di cosa fossi capace! La verità di tutta questa vicenda la sappiamo noi, la gente purtroppo non sa e si sofferma sulla scelta presa. Ci sta che la gente sia delusa ma il tutto sarebbe dovuto andare diversamente! Il calcio passa l'amicizia resta, ti auguro il meglio al livello calcistico perché in 4 anni sei diventato un calciatore di un'altra categoria e lo hai fatto da solo senza che nessuno ti regalasse qualcosa! Ovviamente noi ci rivedremo a casa, Avellino perde un grande calciatore e io perdo un grande compagno di battaglie! Ti voglio bene e in bocca al lupo!