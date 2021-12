Avellino, Silvestri: “Palermo-Bari conta anche per noi, giocheremo match importanti”

Luigi Silvestri, difensore dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento benefico organizzato nello store ufficiale del club irpino

Eventi importanti in casa Avellino . Una delegazione di calciatori irpini si è recata nello store ufficiale del club biancoverde, contribuito ad addobbare l'Albero di Natale per l'occasione. Tra i presenti anche Luigi Silvestri , difensore palermitano in forza alla compagine campana, che ha commentato così ai microfoni di "tuttoavellino.it":

"Un'iniziativa bellissima che ci porta a stare in contatto con bambini, tifosi, che possiamo vedere poco al campo e così ci avviciniamo alla città e a noi calciatori fa piacere. Speriamo ce ne siano altre. Usciamo dalla partita col Bari con molta più consapevolezza, era primo in classifica ma sul campo la differenza non si è vista. Tutti gli allenatori che ci hanno incontrato dicono che l'Avellino è una squadra forte ma noi non ci culliamo. Non siamo una provinciale come dicono loro, Mallamo è stato onesto a dire che non c'era il rigore, noi dal campo ce ne siamo accorti subito ma siamo stati bravi a riprenderla. Già a Torre del Greco avevamo preso consapevolezza e ci siamo confermati col Bari. La lettera a Babbo Natale? Prima voglio battere la Vibonese e poi ci penserò, sono due partite importanti perché il Bari giocherà con Taranto e Palermo, scontri diretti che possono darci tanto".