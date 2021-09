Avellino, Silvestri: “Juve Stabia? Potevamo vincerla. Di Gaudio ci darà una mano”

Il difensore dell'Avellino, Luigi Silvestri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in mixed zone dopo lo 0-0 contro la Juve Stabia

Pareggio esterno quello ottenuto dall' Avellino in casa della Juve Stabia , uno 0-0 che ha comunque offerto diverse occasioni da rete nell'arco di 90 minuti. La compagine irpina guidata da Piero Braglia non è riuscita a scardinare la difesa delle Vespe che hanno dal canto loro rischiato in un paio di occasioni di trovare la rete della vittoria. Il difensore dei 'Lupi', Luigi Silvestri , in mixed zone, ha così commentato il secondo pari consecutivo ottenuto dai campani.

"Sono felice perché ho fatto una buona partita, sto tornando ai livelli di prima. Devo trovare la forma perfetta. Ho fatto di tutto per tornare ai livelli di prima. Potevamo vincerla con tutte le occasioni che abbiamo avuto, e poi abbiamo rischiato di perderla perché siamo rimasti in inferiorità numerica. Questo secondo pareggio non penso sia negativo, abbiamo fatto un grande primo tempo e creato diverse occasioni. Abbiamo un po’ subìto ma per errore nostro. Siamo stati un po’ superficiali. Di Gaudio ci può dare una grande mano, non doveva giocare perché aveva 20 minuti nelle gambe e invece ha fatto più di 60 minuti e li ha fatti bene. È quello che ci mancava, quello che salta l’uomo nello stretto e che può mettere in difficoltà squadre strutturate come la Juve Stabia. È un valore aggiunto, speriamo faccia la differenza. Non amo particolarmente la difesa a 4. Cercherò di limare il mio istinto, non sarà facile ma ci proverò”.