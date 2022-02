Avellino, Silvestri: “Il Catanzaro ha meritato di vincere, ma l’arbitro…”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore palermitano dopo la sfida Catanzaro-Avellino, andata in scena domenica

"Noi non siamo stati quasi mai pericolosi, se non qualche occasione nel primo tempo. Avevamo anche iniziato con fisicità, con grinta, ma l'arbitro ammoniva subito, tra l'altro solo a noi, quando entravamo un po' più decisi. E questo ci ha condizionato - ha proseguito il centrale palermitano -. Gli animi negli spogliatoi poi si sono abbassati. Il secondo tempo siamo entrati meno lucidi rispetto a loro. Penso che il giorno e mezzo di recupero in più, che loro hanno avuto, si sia fatto sentire. Non è un alibi, ma nel secondo tempo anche fisicamente siamo crollati".