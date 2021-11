Avellino, Silvestri: “Abbiamo toppato. Bari? Testa alla Turris, siamo inca***ti”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal difensore dell'Avellino al termine della sfida contro il Picerno: 1-1 il risultato finale

"Siamo molto rammaricati per non aver portato a casa i tre punti". Parola di Luigi Silvestri. Il difensore dell'Avellino, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Picerno, ha analizzato la prestazione offerta dagli uomini di Piero Braglia in occasione del match valevole per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. "In casa nostra dobbiamo costruire il nostro fortino e vincere. Forse abbiamo sbagliato un po' l'approccio. Siamo partiti forte, abbiamo reagito bene al loro gol senza però trovare il pareggio subito. Dovevamo cambiare passo sul pareggio e sulla loro espulsione e invece a quel punto abbiamo abbassato il ritmo e non siamo riusciti a far male", le sue parole.