Avellino, senti Erra: “Tenere Braglia scelta saggia. Ritardo dal Bari? Pesante ma…”

Il tecnico ligure, Alessandro Erra, ha analizzato percorso e rendimento dell'Avellino guidato da Piero Braglia, durante questa prima fase del campionato di Serie C 2021-2022, che vede la formazione irpina sesta in classifica a -9 dal Bari capolista

Il tecnico Alessandro Erra ha analizzato il campionato dell' Avellino , nel corso di un'intervista rilasciata durante " 0825" , format campano di approfondimento calcistico in onda su "696 TV". L'ex tecnico di Catanzaro e Paganese ha detto la sua in merito alla formazione irpina guidata da Piero Braglia , attualmente sesta in classifica nel girone C di Serie C , reduce dall'1-1 interno contro il Picerno nello scorso weekend di campionato, con un rendimento al di sotto delle aspettative, in considerazione dei progetti prefissati della società biancoverde ad inizio stagione. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni di Erra , riprese da TuttoC.com.

"È evidente che sta facendo fatica, pur avendo mantenuto intatta l'ossatura dello scorso campionato, riconfermato gran parte dello zoccolo duro, messo dentro calciatori di qualità ed essendosi affidata di nuovo a figure esperte quali sono quelle rappresentate del direttore sportivo Di Somma e mister Braglia, che in questa categoria è una garanzia. La falsa partenza ha creato un po' di malumore nella piazza. Contro il Picerno avrebbe meritato di vincere se non fosse stato per un grande Viscovo. Il ritardo dal Bari è pesante, perché è una squadra di grande qualità. Tenere Braglia, secondo me, è stata la scelta giusta. E non lo dico per difendere la nostra categoria. In circolazione ci sono pochi allenatori più bravi ed esperti di Braglia. Esonerarlo avrebbe voluto dire e vorrebbe dire mettere in discussione il progetto tecnico mentre è ormai alle porte il mercato; può rendere forte la tentazione di modificare tanto con annessa necessità di tempo per assorbire i cambiamenti. Sono convinto che alla fine l'Avellino arriverà tra le prime tre. Non so se primo, secondo o terzo, ma sono certo che è una delle tre squadre più forti del campionato".