Avellino, Sbraga: “Girone C complicato, l’agonismo fa la differenza”

Le parole del difensore dell'Avellino, Andrea Sbraga, a margine del successo maturato contro il Taranto

L' Avellino batte il Taranto 2-1 nel match valido per la 13^ giornata del Girone C di Serie C. Al "Partenio-Lombardi", gli irpini superano lo scoglio rossoblù trovando il vantaggio con una punizione di Andrea Sbraga, e nella ripresa con il raddoppio di Maniero. Un risultato analizzato sulle colonne di StudioAssist.eu dal difensore Sbraga, soffermatosi sul momento vissuto dalla squadra.

“L’inizio della stagione non è stato dei migliori, ma col lavoro e la dedizione sono riuscito a farmi trovare pronto quanto il mister mi ha chiamato in causa. Questo periodo mi ha fatto crescere ancora e ho lavorato molto, anche nei giorni liberi. Ho capito che non si deve dare mai nulla per scontato e sono certo che questo possa essere un nuovo inizio. Durante il lockdown ho approfittato del tempo a disposizione per esercitarmi sulle punizioni e mi sono accorto che mi riuscivano bene. Per il match del Taranto ero stato designato come tiratore e al primo tentativo sono riuscito a fare gol”.