Avellino, Rizzo: “Tenuto botta per 90 minuti. Assenze? Noi penalizzati, l’arbitro…”

Le parole del centrocampista dell'Avellino, Agostino Rizzo, a margine del ko rimediato al "Partenio" contro il Palermo

1-2: è questo il risultato della sfida tra Avellino e Palermo, andata in scena questo pomeriggio al "Partenio" e valido per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C. A decidere la sfida, vinta in rimonta dai rosanero, le reti di Brunori e Valente. Un ko analizzato dal centrocampista Agostino Rizzo, intervenuto in conferenza stampa nel post gara.