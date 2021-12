Avellino, Rastelli: “Promozione? Svantaggio dal Bari recuperabile. Braglia top”

Le parole di Massimo Rastelli, ex tecnico dell'Avellino e attualmente svincolato, a proposito della corsa per il primo posto nel girone C di Serie C, che vede gli irpini lontani nove punti dal Bari capolista

Massimo Rastelli, ex tecnico dell'Avellino, è intervenuto ai microfoni di Sportchannel e si è soffermato sull'attuale situazione in classifica della compagine irpina. I Lupi guidati da Piero Braglia occupano la sesta posizione nella classifica del Girone C a quota 31 punti insieme al Monopoli, distanti nove lunghezze dal Bari capolista. Il mister nativo di Torre del Greco, che ha trascorso tre stagioni sulla panchina dell'Avellino tra il 2012 e il 2015, si dimostra fiducioso per un cambio di marcia degli irpini nel girone C di Serie C. Di seguito le sue dichiarazioni:

"L'Avellino può recuperare nove punti al Bari considerato il cambio di passo e gli 11 risultati utili consecutivi. Peccato non aver vinto lo scontro diretto, ma ci sono i margini per giocarsela fino alla fine. Cosa manca all'Avellino? Difficile dirlo. Braglia e Di Somma sono molto validi, sanno bene cosa manca alla rosa per ambire alla promozione"