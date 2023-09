Avellino, Rastelli a rischio esonero: idea Baldini e i possibili sostituti

Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Massimo Rastelli sulla panchina dell'Avellino. Approdato in Irpinia lo scorso 20 ottobre 2022 in seguito alla scelta da parte del club campano di sollevare dall'incarico Roberto Taurino, il tecnico di Torre del Greco aveva firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo per altri due anni in caso di promozione in Serie B.