Avellino, Plescia: “Mesi duri, felice per il gol. Non c’è l’ammazza-campionato…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dell'Avellino, sabato pomeriggio a segno contro la Fidelis Andria

"Sono molto felice per il gol e per la vittoria. Ne ho fatti pochi, ma sono contento di aver dato una mano alla squadra". Lo ha detto Vincenzo Plescia , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della gara vinta contro la Fidelis Andria . Un successo, quello conquistato dagli uomini di Carmine Gautieri fra le mura del "Partenio-Lombardi", ottenuto grazie alle reti messe a segno da Oliver Kragl e dall'attaccante palermitano.

"Non sono stato bene. Ho avuto un virus molto brutto, che mi ha debilitato. Ho giocato spesso con la febbre, anche a 39-40. E non sono stato bene. Poi c'è stato il Covid. E' stato un periodo durissimo e ringrazio tutti i miei compagni che mi hanno assistito in questi mesi. E' stato un gol liberatorio. Braglia? Voglio solo ringraziarlo, mi sono lasciato bene, non è stata colpa sua la mia gestione. Non sono stato bene e ora voglio solo far ricredere molti tifosi".