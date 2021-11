Avellino, Pane sfida il Bari: “Gara fondamentale. Picerno? Ha battuto il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dal secondo portiere dell'Avellino in vista del match contro il Bari, in programma lunedì

"Siamo a 9 punti dal Bari, abbiamo la possibilità di ridurli a 6 e quindi sicuramente a livello numerico è una gara fondamentale per ridurre il distacco tra noi e loro. L’importante è non farlo ampliare. Speriamo veramente di fare una grande partita, perchè se giochi una grande partita senza dubbio qualcosa riesci a ricavare". Lo ha detto Pasquale Pane , ospite di Prima Tivvù nel corso di Contatto Sport. Diversi i temi trattati dal secondo portiere dell' Avellino in vista della sfida contro il Bari , in programma lunedì 6 dicembre allo Stadio "Partenio-Lombardi": dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata contro la Turris , alla prova offerta lo scorso weekend.

"Questa vittoria contro la Turris sicuramente ci consegna tanta fiducia e tanta autostima. Venivamo da un pareggio immeritato contro il Picerno, ma con questa vittoria ci siamo garantiti continuità. Vincere a Torre del Greco, contro una squadra che stava facendo benissimo e stava facendo parlare tanto. Fa crescere la nostra autostima in vista di un’altra gara difficile come quella contro il Bari di lunedì prossimo. Contro la Turris a mio parere abbiamo fatto la miglior partita della stagione, in particolare nel primo tempo. L’atteggiamento è stato leggermente diverso rispetto all’1-1 casalingo contro il Picerno, anche se dal mio punto di vista in quella partita non meritavamo il pareggio, soprattutto alla luce delle tante occasioni create e dei legni colpiti. Ma ci può stare, può succedere una serata storta, ma il Picerno abbiamo visto, ha battuto anche il Palermo. Colucci ha fatto 4 punti in 2 partite con noi e il Palermo, è stato un inizio incredibile. Ogni partita è difficile in Serie C", le sue parole.