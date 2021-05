AVELLINO-PALERMO, SANTANA E LUPERINI IN CAMPO DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto per Avellino–Palermo.

Queste le formazioni ufficiali della gara valida per il ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C, in programma alle ore 20.45 allo Stadio “Partenio-Lombardi”.

AVELLINO: 22 Forte; 5 Laezza (C.), 13 Dossena, 31 Illanes; 23 Ciancio, 21 Carriero, 4 Aloi, 27 D’Angelo, 3 Tito; 19 Maniero, 11 Fella.

Allenatore: Braglia.

A disposizione: 1 Pane, 32 Leoni, 2 Rizzo, 7 Bernardotto, 8 Silvestri, 9 Santaniello, 10 De Francesco, 14 Errico, 15 Rocchi, 17 Adamo, 28 Silvestri.

PALERMO: 1 Pelagotti; 26 Marong, 13 Lancini, 15 Marconi; 4 Accardi, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 11 Santana (C.), 7 Floriano; 20 Kanoute.

Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 5 Palazzi, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 16 Peretti, 19 Odjer, 21 Broh, 29 Almici.

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine).

ASSISTENTI: Pietro Lattanzi (Milano) e Giulio Basile (Chieti).

QUARTO UOMO: Marco D’Ascanio (Ancona).