Avellino-Palermo, l’amore dei tifosi: sveglia all’alba per incitare i rosanero in partenza per l’Irpinia

La sveglia all’alba per incitare la squadra in partenza per l’Irpinia.

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ssottolinea l’ennesima prova di amore incondizionato del tifo organizzato verso i colori rosanero. Una quarantina di tifosi presenti del gruppo Curva Nord 12 hanno voluto caricare gli uomini di Filippi in vista dela delicato impegno in trasferta contro l’Avellino.

Cori, striscioni, bandiere, fumogeni ed ogni forma di sostegno possibile per una squadra che sta cercando di scalare, step by step, la montagna irta di ostacoli che conduce fino alla promozione in Serie B. Il Palermo sfida avversari di livello ed anche la cabala, visto che mai nessuna compagine in precedenza nella storia dei playoff è riuscita a conquistare il salto di categoria partendo dalla settima posizione raggiunta nella regular season. Radunatasi verso le 7.30 nel piazzale antistante al “Barbera”, la squadra ha trovato l’abbraccio caloroso della tifoseria rosanero che ha fatto sentire voce e presenza, incitando tecnico e calciatori con ritmo e passione incessanti. Vigilia delle grandi occasioni per un appuntamento importante:la strada verso la finale è ancora lunga ma riuscire a superare un avversario quotato come l’Avellino costituirebbe una prova di forza non indifferente in vista del prosieguo del cammino per Santana e compagni. Al “Partenio Lombardi” basterebbe un pareggio al Palermo per superare il turno dopo la vittoria di misura maturata nel match di andata al “Renzo Barbera” ma come sottolineato da mister Filippi in sede di conferenza stampa pre-match, scendere in campo con l’intento di gestire il risultato non fa parte del patrimonio mentale di questa squadra. Il pullman della comitiva rosanero, diretto a Trapani Birgi, ha lasciato lo stadio poco prima delle otto ed la compagine rosanero ha svolto la rifinitura in Campania nella mattinata con i ventiquattro elementi a disposizione del tecnico. La squadra ha rivolto ai tifosi presenti al momento della partenza un sentito applauso di gruppo e si appresta a giocarsi con fiducia le proprie chances in un match che si annuncia agonisticamente intenso e molto equilibrato.