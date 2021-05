Avellino-Palermo, Ciancio: “Sarà dura affrontarci, siamo un gruppo vero. Quel rigore…”

Parola a Simone Ciancio.

Il difensore dell’Avellino è intervenuto ai microfoni di “OttoChannel” al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena mercoledì sera allo Stadio “Partenio-Lombardi”, valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Una vittoria, quella conquistata dagli irpini grazie alla rete messa a segno nel primo tempo dal centrocampista palermitano Sonny D’Angelo, che ha determinato il passaggio del turno da parte dell’Avellino.

“È dura affrontare un Avellino del genere. I ragazzi del Palermo che non sapevano come fare, questo ci ha dato la forza. Siamo un gruppo coeso, possiamo andare avanti. Il mister è un motivatore, è riuscito a toccare le corde giuste. A volte certe partite non c’è bisogno di caricarle più di tanto perché si preparano da sole. È andata bene, tenere quei ritmi lì era dura. La partita dell’andata ce la sentivamo rubata. Un rigore all’87’ fa male. Siamo contentissimi, aspettiamo il sorteggio e poi iniziamo a prepararla”, sono state le sue parole.

“Abbiamo dimostrato di essere un vero gruppo, ancora non abbiamo fatto niente: andiamo avanti. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni se giochiamo così. I tifosi sono stati fantastici, erano tantissimi. Peccato che non hanno potuto vedere la partita allo stadio. Siamo contenti di avergli dato questa piccola gioia, speriamo di dargliene altre”, ha aggiunto ai microfoni di “Primativvù”.