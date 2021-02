Avellino-Palermo, Carriero: “La mia sui rosanero, sarà una battaglia. Voglio vincerle tutte”

Poco più di quarantotto ore e sarà Avellino-Palermo.

Chi si è espresso in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Partenio-Lombardi” è anche Giuseppe Carriero, approdato alla corte di Piero Braglia lo scorso 5 gennaio 2021. La società irpina, infatti, ha acquistato il centrocampista dal Parma a titolo definitivo, con il calciatore che ha firmato un contratto che lo legherà all’Avellino per i prossimi tre anni. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Carriero.

“Per tenere alto il morale bisogna pensare positivo, è chiaro che siamo rammaricati per non aver vinto a Bisceglie ma il campionato è ancora lungo e possiamo ancora dire la nostra nella corsa con il Bari. Quando sono arrivato si parlava di un terzo posto obiettivo massimo, ora è importante già guardare al prossimo impegno contro il Palermo. Non ci sono partite facili in questo campionato, lo abbiamo visto mercoledì. Andremo ad affrontare una squadra in salute, che sul mercato di gennaio si è rinforzata e che ha fermato la Ternana. Sarà una battaglia e una bella partita domenica, una gara impegnativa”, ha spiegato.

“Impatto ottimale. Il calore dei tifosi si fa sentire uguale sui social, anche se purtroppo non possiamo vederci allo stadio. La trattativa è stata molto rapida, appena è arrivata la chiamata abbiamo subito detto sì. Nessun tipo di pressione per quanto mi riguarda. Io entro in campo la domenica per vincerle tutte, come è chiesto a questa squadra e al nome di questo club”, ha concluso Carriero.