Avellino-Palermo, biancoverdi al Santuario di Montevergine: benedizione per la squadra di Braglia in vista del match

Il pellegrinaggio rituale al Santuario di Montervergine, con tanto di benedizione, per preparare anche spiritualmente la sfida contro il Palermo.

L’Avellino, come sottolinea l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, tiene fede alla tradizione e presenzia a quella che è ormai una tappa consueta alla vigilia delle sfide importanti. Dopo la benedizione, la squadra di Braglia ha svolto la seduta di allenamento in vista dell’incrocio playoff, da dento o fuori, contro la compagine di Filippi. Gli irpini saranno costretti a vincere dopo la sconfitta patita al “Barbera” nella gara di andata in un match ad altissima tensione agonistica. Il rigore assegnato ai siciliani, trasformato da Roberto Floriano, ha suscitato il disappunto e le vibranti proteste dei calciatori campani, alzando pericolosamente la soglia del nervosismo in campo durante e dopo i novanta minuti.

Diversi i frangenti aspri e spigolosi tra le due squadre, alterchi concitati, spintoni e finanche mani al collo, come in occasione dell’incontro ravvicinato tra Baraye e Accardi. Ne ha fatto le spese il giocatore dell’Avellino, squalifivcato per due turni, al culmine di un episodio sgradevole che ha visto coinvolto anche il tecnico Braglia. L’allenatore irpino ha voluto chiarire in sede di conferenza stampa i contorni della vicenda, ribadendo di essere intervenuto solo per separare i due ed aver declinato il saluto sportivo di Broh, suo ex giocatore al Cosenza, per eccessivo nervosismo.

Chiuso il capitolo disciplinare, la formazione campana si concentra sulle prioritarie questioni di campo in vista del retour match del secondo turno dei playoff nazionali. Pochi dubbi sull’undici iniziale e sul modulo tattico che dovrebbe ricalcare quello già schierato nella gara di andata, Santaniello si candida per una maglia da titolare in attacco insidiando uno tra Fella e Maniero. La Curva Sud Avellino ha inoltre organizzato un raduno a Campo Genova per incitare il pullman dei ragazzi di Braglia al momento dell’arrivo della squadra al “Partenio”.