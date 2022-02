Avellino, ore calde dopo il ko: riflessioni in corso sul futuro di Braglia e Di Somma

L'Avellino, dopo il ko contro la Virtus Francavilla, riflette sul futuro di Braglia e Di Somma

Ore calde in casa Avellino dopo la sconfitta maturata contro la Virtus Francavilla. L'ennesimo passo falso dei lupi, infatti, potrebbe risultare fatale per il tecnico Piero Braglia e per il ds Salvatore Di Somma. A seguito della sconfitta dei biancoverdi in terra pugliese, la società, starebbe riflettendo sul futuro dei due la cui posizione risulterebbe - al momento - più in bilico che mai. Nel frattempo, l'Avellino, tornerà in campo sabato pomeriggio per affrontare la Fidelis Andria al "Partenio-Lombardi". Si attende per questo pomeriggio una decisione definitiva che potrebbe portare al divorzio tra Braglia e l'Avellino dopo un anno e mezzo.