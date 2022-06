Avellino, Murano: “Vogliamo la Serie B. Finale playoff? Tifavo Padova”

"L’Avellino deve sempre vincere, e puntare alla Serie B". Lo ha detto Jacopo Murano, intervistato ai microfoni di Sportitalia. L'attaccante dell'Avellino, il cui contratto che lo lega al club irpino scadrà il 30 giugno 2024, è reduce da una stagione tutt'altro che esaltante. "So di non aver fatto bene la scorsa stagione, per motivi che non sono dipesi sempre da me. Voglio rifarmi. Ho sentito il direttore De Vito nei giorni scorsi, è molto carico e vogliamo costruire una squadra ambiziosa per la Serie B", le sue parole.