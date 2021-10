Avellino, Millesi contro l’ex Palermo Plescia: “Gol al Catania? Pensa ai tuoi tifosi”

Dura replica del doppio ex di Catania e Avellino, Francesco Millesi, dopo le parole rilasciate dal centravanti palermitano, in forza agli irpini, Vincenzo Plescia

Dopo le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dell' Avellino , Vincenzo Plescia , durante l'intervallo del match del "Massimino" contro il Catania ai microfoni di ElevenSports ( LEGGI QUI ), arriva la replica al vetriolo del doppio ex della sfida, Francesco "Ciccio" Millesi , che si espresso duramente nei confronti del classe 1998 ex Palermo attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

"Dispiace pure che ti mettono il microfono davanti "PLESCIA" Non sai nemmeno cosa vuol dire essere un professionista, già dire essendo palermitano sono contento fare gol al Catania tra l'altro nemmeno gol lo chiamerei, vorrei vedere se un giorno il Catania ti offrisse un contratto magari in B se non vai... Punto secondo ricordati che a Catania sono arrivati i tuoi sostenitori da Avellino e sono 600 km che dopo gara partono e arrivano l'indomani alle 07:00 mangiando un panino all'autogrill e c'è gente che va direttamente al lavoro, abbi rispetto che prima di andare ad esultare con i tuoi cari venuti da Palermo vai ad esultare con i tuoi tifosi, che a differenza tua quella è gente che paga per l'Avellino tu guadagni con l'Avellino per cui impara ad essere professionista, se fossi in loro ti toglierei quella maglia di dosso che solo il numero hai di BUONO".