Avellino, l’ex pres. Taccone: “La squadra da temere è il Palermo, altra categoria”

Il messaggio inviato da Walter Taccone, ex presidente dell'Avellino, dopo il pareggio ottenuto contro la Fidelis Andria

"La squadra da temere è il Palermo". Lo ha detto Walter Taccone attraverso un messaggio WhatsApp inviato alla trasmissione 0825 di Ottochannel. L'ex presidente dell'Avellino ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Piero Braglia, reduci dal pareggio ottenuto contro il Picerno in occasione del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi; ventiquattro i punti conquistati fin qui dalla compagine irpina, frutto cinque vittorie, nove pareggi ed una sconfitta.