Avellino, l’ex Palermo Kanoute: “Il gol arriverà. Maniero e Di Gaudio, top player”

L'ex attaccante del Palermo, Mamadou Kanoute, oggi in forza all'Avellino di Piero Braglia, ha analizzato lo 0-0 del "Vito Simone Veneziani" contro il Monopoli, attualmente primo in classifica nel girone C di Serie C, in coabitazione col Bari

Monopoli-Avellino, posticipo del monday night del girone C di Serie C si è concluso con un pari a reti bianche. Le due compagini, nonostante la gare sia volta verso un risultato a reti inviolate, hanno dato vita ad una sfida ricca di azioni salienti da ambo le parti. Mamadou Kanoute, attaccante ex Palermo, oggi in forza all'Avellino guidato dal tecnico Piero Braglia, vede comunque il bicchiere mezzo pieno dopo il punto conquistato sul campo del Monopoli di mister Alberto Colombo. Di seguito le dichiarazioni del jolly offensivo senegalese.

"Penso che la squadra sta crescendo partita dopo partita. Ci manca un po' di fortuna, la squadra crea tanto e gioca bene. Speriamo che i 3 punti arrivino presto. A volte arrivo sotto porta poco lucido. Facendo tanti movimenti arrivo senza energie a concludere - riporta sportavellino.it -. Piano piano arriverà il gol. Maniero e Di Gaudio sono due grandi giocatori e sto imparando molto da loro. È facile giocare con loro. Siamo fiduciosi, il risultato arriverà. Dico ai tifosi di avere pazienza, passeremo questo momento buio dove la palla non vuole entrare".