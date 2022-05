Avellino, l’ex Musa: “L’eliminazione dai playoff è lo specchio del campionato”

Le dichiarazioni di Carlo Musa, ex direttore sportivo dell'Avellino, a proposito dell'eliminazione dai playoff di Serie C degli irpini

"L’eliminazione dai playoff e lo specchio dell’annata dell’Avellino. Un vero peccato, perché il grande entusiasmo che si era creato dopo tanto tempo e due anni di pandemia aveva riportato tante persone allo stadio. La famiglia D’Agostino così tanta gente non l’aveva mai vista. Avere un presidente come D’Agostino è una grande fortuna, per solidità economica e voglia di programmare. E poi è irpino. Dico di tenerselo stretto. Chi salverei della rosa? In difesa senza dubbio Dossena, che resta un profilo interessante e capace di adattarsi a più ruoli. A centrocampo Carriero, perché è un lottatore e ha lo spirito giusto e in attacco Murano, che pure se è al centro di polemiche, se messo nelle giuste condizioni, fa la differenza. Conoscendo Enzo De Vito ci sarà spazio per qualche calciatore giovane. L’allenatore? Secondo me uscirà qualche coniglio dal cilindro".