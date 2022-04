Avellino, l’ex Colomba: “La squadra merita categorie superiori, è giusto sognare”

Le dichiarazioni di Franco Colomba, ex calciatore e allenatore dell'Avellino, prima della gara tra gli irpini e la Turris, valida per la 35a giornata del girone C di Serie C

⚽️

L'Avellino di Carmine Gautieri punta forte al secondo posto del girone C, per accaparrarsi la migliore posizione in vista dei playoff. Attualmente, il secondo gradino del podio è occupato dal Catanzaro, che ha solamente due punti di vantaggio sulle inseguitrici Monopoli, Palermo e appunto, l'Avellino. La compagine campana affronta la Turris nel posticipo della 35a giornata di Serie C. Pochi minuti prima del fischio d'inizio, l'ex calciatore e allenatore irpino, Franco Colomba, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport:

"A parlare di Avellino mi si apre il cuore: per me merita una categoria superiore. E' giusto sognare e Avellino merita di tornare in un calcio consono al suo passato. La società è all'altezza, il pubblico deve avere pazienza e i giocatori devono sentire la responsabilità".