Avellino-Latina, Di Donato: “Irpini alla pari di Palermo, Bari e Catanzaro”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Latina alla vigilia della sfida contro l'Avellino, in programma domenica sera allo Stadio "Partenio-Lombardi"

Poco più di ventiquattro ore e sarà Avellino-Latina. Intervenuto ai microfoni di Sport Channel 214 alla vigilia della sfida valevole per la terza giornata del Girone C di Serie C, il tecnico del Latina Daniele Di Donato ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Piero Braglia. Ma non solo... "Partita difficile, affrontiamo una squadra forte che è stata costruita per vincere il campionato. L’Avellino lo metto alla pari di Catanzaro, Palermo e Bari. È una squadra che l’anno scorso ha fatto molto bene ed è guidata da un allenatore che conosce molto bene la categoria. Quindi squadra da prendere con le pinze. Sarà una partita molto difficile per noi", le sue parole.