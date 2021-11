Avellino, l’analisi di Forte: “Presi pochi gol, ma avremmo potuto fare meglio”

Le dichiarazioni dell'estremo difensore irpino dopo la vittoria ottenuta dai suoi in casa dell'ACR Messina

Francesco Forte analizza la prima parte di stagione disputata dall' Avellino , dopo un inizio non al top gli irpini hanno rialzato la testa, a confermarlo le due vittorie di fila ottenute. Le dichiarazioni dell'estremo difensore dei campani nel corso dell'intervista concessa durante la trasmissione Contatto Sport in onda su Prima Tivvù.

"A Messina abbiamo raccolto tre punti fondamentali. È stata una partita da spettatore non pagante, è sempre difficile giocare contro squadre che devono salvarsi. Il campo era davvero pessimo, non era facile fare gioco. Per fortuna siamo partiti bene, abbiamo creato le nostre occasioni, abbiamo segnato e questo ci ha facilitato il compito. Abbiamo rischiato quasi nulla e abbiamo ottenuto la prima vittoria in trasferta. Sono sempre stato molto critico. È vero che abbiamo preso pochi gol, ma avremo potuto fare meglio. Li ho visti tutti, con mister Pagotto, li abbiamo analizzati. Si poteva fare di più, ma ripeto, il calcio è fatto così. Gli errori si commettono, poi l'importante è reagire".