Avellino, l’analisi dell’ex Sforzini: “Maniero e Plescia? Vanno motivati!”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante di Palermo e Avellino in merito all'avvio di stagione degli irpini

"Anche noi in D dopo una brutta sconfitta in trasferta subimmo una pesante contestazione, dopo ci fu in settimana un incontro con i tifosi, ci siamo chiariti e da lì abbiamo deciso che non avremmo più dovuto perdere e così è stato. Sembra un film ma è la realtà. Secondo me dovrebbero chiarirsi nuovamente, fa sempre bene e l'obiettivo comune è sempre il bene dell'Avellino. Si è tutti sulla stessa barca. Maniero non lo scopro io, va aspettato ed entrerà sicuramente in forma facendo i gol che ci ha abituati a vedere. Plescia a guardare il curriculum ha fatto sempre gol, bisogna solo aspettarli e motivarli nel modo giusto".