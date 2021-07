Avellino, la carica di Carriero: “Vogliamo portare il club dove merita”

Le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Carriero, giocatore dell'Avellino, in vista della nuova stagione di Serie C

"Il ritiro procede bene, i carichi di lavoro sono importanti. Meglio lavorare ora e arrivare preparati al campionato". Lo ha detto Giuseppe Carriero , intervistato ai microfoni di Prima Tivvù. Diversi sono stati i temi trattati dal calciatore dell' Avellino in vista del nuovo campionato di Serie C : dagli obiettivi della compagine irpina, al modulo proposto dal tecnico Piero Braglia . Ma non solo...

"Il mister è schietto, ricomincia da zero. Ciò che si è fatto l’anno scorso è già dimenticato. Il lavoro che stiamo facendo ora, e poi durante l’anno, sarà solo ed esclusivamente per portare l’Avellino dove più merita. Qui sento la fiducia del mister, posso esprimere tutto il mio potenziale. Il 4-3-1-2 proposto da Braglia? A me cambia poco, siamo più offensivi e abbiamo i giocatori giusti per farlo. Abbiamo più riferimenti avanti. La squadra è completa. In passato con questo modulo ho fatto discrete annate".