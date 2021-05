Avellino, la carica del palermitano D’Angelo dopo il sorteggio: “Pronti”

L’Avellino scalda i motori in vista del doppio confronto contro il Palermo.

E’ stato effettuato questa mattina, presso la sede di Firenze della Lega Pro, il sorteggio del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Sorteggio che ha accoppiato il Palermo di Giacomo Filippi e l’Avellino di Piero Braglia: chiamati ad affrontarsi domenica 23 maggio alle 17:30 per la gara di andata, e mercoledì 26 maggio, per la gara di ritorno. Un doppio confronto, a pochi giorni dal quale, il centrocampista palermitano del club biancoverde Sonny D’Angelo ha suonato la carica dichiarando se stesso e i compagni “Pronti”.