Avellino, Kragl: “Siamo incazzati, in casa si deve vincere. Tutto sul mio futuro”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dell'Avellino in vista della sfida contro il Catania, in programma mercoledì

"Messina? Una partita vinta che all'ultimo minuto abbiamo pareggiato. Purtroppo è andata così, siamo incazzati con noi stessi". Lo ha detto Oliver Kragl, ospite della trasmissione "Contatto Sport", in onda su Prima Tivvù. Il centrocampista dell'Avellino, approdato in Irpinia lo scorso 2 febbraio 2022, ha commentato la prestazione offerta dalla compagine biancoverde contro l'Acr Messina. Ma non solo; il classe 1990 si è espresso anche in vista della sfida contro il Catania, in programma domani - mercoledì 23 marzo - allo Stadio "Partenio-Lombardi".

"La partita si doveva chiudere prima e non lo abbiamo fatto. Sappiamo il calcio come funziona. Se non chiudi le partite, gli avversari hanno un'occasione, anche al 90' e lo prendi in... E' giusto che i tifosi siano delusi e tristi per i due punti persi e abbiano fischiato. Ora dobbiamo lavorare sodo per queste ultime gare che mancano da qui al termine della stagione", le sue parole.

FUTURO -"Mi farebbe piacere restare. Io, mia moglie e la nostra bimba stiamo bene qui, quindi dopo i playoff parleremo di futuro. Se saliremo in B ci sarà il rinnovo automatico, in caso contrario dobbiamo parlare. Io devo anche pensare al futuro della nostra famiglia. Le altre squadre sanno che sono in scadenza se l'Avellino non dovesse salire e quindi possono contattarmi. Io sono qua, siamo vicino casa, dobbiamo parlare. Io sto bene, vediamo cosa accadrà".

BILANCIO -"Mancano le vittorie in casa. In casa si deve vincere, costruire il tuo fortino per poi prendere anche fiducia per andare a far bene fuori casa. Mancano le vittorie in casa, abbiamo perso troppi punti. Ho visto anche i pareggi che abbiamo fatto, 14. Sono tanti. E' meglio perdere altre cinque partite e vincere le altre cinque, sono più punti alla fine".

CATANIA -"Non penso a loro, penso solo al nostro gioco, a fare una partita determinata per vincere. Indipendentemente da contro chi giochi devi fare la tua partita. Ogni partita inizia 0-0 e bisogna far bene per vincere. A me non interessa di loro, che hanno fatto una figura di m... l'ultima partita, ogni tanto la facciamo tutti. Mercoledì si parte 0-0 e noi dobbiamo essere più bravi di loro per vincere", ha concluso Kragl.