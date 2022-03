Avellino, Kragl: “Non guardiamo le altre. Ciancio? Ho messo una palla di m…”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista dell'Avellino dopo la vittoria conquistata sul campo della Paganese

"Buona vittoria". Ha esordito così Oliver Kragl, intervenuto ai microfoni della stampa dopo i tre punti conquistati contro la Paganese. Un successo ottenuto grazie alle reti messe a segno da Simone Ciancio e dallo stesso centrocampista ex Foggia e Benevento, approdato in Irpinia a parametro zero lo scorso 2 febbraio. Il classe 1990 ha firmato un contratto che lo legherà all'Avellino fino al 30 Giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B.

"Non è stata una partita facile contro una squadra che lotta per la salvezza. Non guardiamo le altre, guardiamo a noi stessi e vediamo poi dove possiamo arrivare. Sono felice per il gol e per la vittoria. E' stata la prima partita in cui ho finito i 90 minuti, sto sempre meglio fisicamente. Certo, durante la partita ho ancora quei minuti di calo dove devo rifiatare, ma al momento sto bene", le sue parole.

"Io mezzala? Mi trovo bene, l'ho fatto già in passato. Posso inserirmi bene e tirare da fuori, magari fare anche gol come oggi. Quando posso tiro da fuori area, da mezzala ho più possibilità di vedere la porta e posso tirare quelle 2,3 volte in porta avversaria e provare a segnare. L'importante è che io abbia il piede caldo. Il gol di Ciancio? Ho messo una palla di merda, non volevo metterla lì. E' stato bravo Ciancio sul gol, con un movimento da attaccante", ha concluso Kragl.