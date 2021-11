Avellino, Kanoute: “Vinto con carattere, stiamo crescendo. E presto mi sbloccherò”

Le dichiarazioni rilasciate da Mamadou Kanoute dopo la vittoria conquistata dall'Avellino ai danni del Taranto

L'attaccante esterno classe 1993, approdato alla corte di Braglia nel corso della sessione estiva di calciomercato a titolo definitivo dal Palermo, non è ancora riuscito a timbrare il cartellino. "Spero che arrivi presto. Per me l'importante è dare il mio contributo alla squadra, aiutare i miei compagni nella costruzione del gioco e dare il massimo. Poi il gol arriverà, l'importante è che non diventi un'ossessione. Poi sono stato anche sfortunato, pali, traverse, parate dei portieri. Ma presto mi sbloccherò. Sbraga? Quando ha messo palla a terra per tirare ero certo che avrebbe segnato. In allenamento fa spesso gol su punizione da quella posizione, e quindi per noi non è stata una sorpresa", ha concluso.