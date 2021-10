Avellino, Kanoute: “Tornare a Palermo un’emozione. Noi grande squadra”

Le parole del calciatore dell'Avellino, Mamadou Kanoute, a margine del pareggio maturato contro il Palermo di Filippi

Palermo e Avellino dividono la posta al culmine di un match intenso e ricco di colpi di scena. 1-1 il risultato della sfida andata in scena questo pomeriggio al "Barbera" e valido per la 12^ giornata di Serie A. A commentare il risultato al triplice fischio è l'attaccante irpino, Mamadou Kanoute , intervenuto in conferenza stampa nel post-gara.

“È stato un bell’Avellino stasera, abbiamo cercato di impostare il nostro gioco tutta la partita. Penso che comunque avremmo meritato qualcosa in più. Stiamo crescendo e quello è l’importante, siamo fiduciosi e domenica cercheremo di vincere in casa. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, abbiamo dimostrato di farcela con tutti i big. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così. Dobbiamo lasciar perdere la classifica, i punti secondo me arriveranno. Mi trovo bene in campo perché se mi fanno giocare libero mi esprimo meglio, quindi sto un po’ dappertutto dando una mano alla squadra. Secondo me non importa il modulo, basta che siamo tutti a disposizione. È stata anche un emozione per me tornare qua considerando che sono andato via tre mesi fa”.