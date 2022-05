Avellino, Kanouté: “L’epilogo della stagione non è stato quello sognato e sperato”

L'ex attaccante del Palermo commenta così il suo ritorno dall'infortunio e l'epilogo amaro dell'Avellino ai playoff di Serie C

Mamadou Kanouté , esterno d'attacco dell' Avellino ed ex Palermo , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social ufficiali del club irpino aggiornando i tifosi circa le proprie condizioni al seguito dell'infortunio, soffermandosi anche sull'uscita di scena prematura dai playoff di Serie C dei "lupi" contro il Foggia :

"Erano tre mesi che solo grazie agli antidolorifici ed alle terapie ho stretto i denti per dare il mio apporto alla squadra. Purtroppo, l’epilogo della stagione non è stato quello che sognavo e speravo… Stamattina mi sono sottoposto ad un intervento al menisco del ginocchio destro e grazie al prof. Cerulli, sarò pronto per l’inizio della prossima stagione e pronto per il ritiro… contento di poter iniziare al meglio il prossimo campionato".