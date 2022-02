Avellino-Juve Stabia, De Simone: “Vittoria importante, siamo cresciuti. Maniero top”

L'Avellino si impone per 3-1 nel derby campano con la Juve Stabia, valido per la ventunesima giornata di Serie C

"E' stata una partita molto sofferta, soprattutto nella prima parte, dove abbiamo sofferto la loro fisicità e le loro ripartenze. Dopo l'1-0 la squadra non mi è piaciuta. Poi nel secondo tempo siamo venuti fuori, siamo cresciuti, e abbiamo ottenuto una vittoria importante. Era importante spezzare questa catena di pareggi, soprattutto interni, dove siamo stati raggiunti poi nei secondi finali. E' una vittoria che ci può dare tanta linfa e tanta energia. Bari? Dobbiamo essere orgogliosi di questo percorso, dei risultati utili di fila. Poi dove arriveremo da qui alla fine non lo sappiamo. Dobbiamo solo farci trovare pronti in caso di frenata di chi sta avanti. Penso che per mesi siamo stati la miglior difesa del torneo. Non so se è un momento, ma siamo felici di quello che stiamo facendo. In attacco i numeri di Maniero sono importanti"