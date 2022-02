Avellino-Juve Stabia, Aloi: “Tre punti fondamentali con il cuore. Testa al Catanzaro”

Le dichiarazioni di Salvatore Aloi, capitano dell'Avellino, al termine della gara di Serie C contro la Juve Stabia

"Tre punti fondamentali come sappiamo, consolidiamo un secondo posto importante per noi. Abbiamo subito un gol su una rimessa laterale, ci siamo abbassati. Però siamo stati bravi, con concentrazione, con cuore e anima, a rimetterla sulla strada giusta. Adesso andiamo a Catanzaro. Ci prepariamo bene e recuperiamo tanto, andiamo lì a battagliare di nuovo. Sicuramente sarà una grande partita. Pensiamo a riposarci, poi vediamo col mister come prepararci al meglio. Rinnovo? Ancora non è fatto nulla, però il mio agente sta parlando con la società e col direttore. Credo che siamo ai dettagli, presto arriverà il rinnovo"