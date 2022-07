Avellino, Jacopo Dall’Oglio è ufficialmente un nuovo calciatore biancoverde

Dopo una sola stagione di permanenza, Jacopo Dall'Oglio lascia il Palermo . Per il centrocampista nativo di Milazzo, protagonista della cavalcata rosanero culminata con la promozione in Serie B , sono 37 le presenze totali con la compagine di Baldini.

Il trentenne ex Catania e Reggina ha raggiunto un accordo con l'Avellino in Serie C. Di seguito il comunicato della società biancoverde: