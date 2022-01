Avellino, incubo Covid-19 per Braglia: rilevate 11 positività nella rosa. Le ultime

Il comunicato ufficiale diramato dal club campano che ha confermato gli undici casi di positività al covid 19 rilevati all'interno del gruppo squadra

Caos coronavirus in casa Avellino. Come comunicato dalla stessa società campana, sono stati rilevati - in seguito al blocco di test antigenici effettuati in sede odierna - ben nove casi di positività al Covid 19. A questi ultimi vanno aggiunti i due casi già rilevati nel giro di tamponi effettuato ieri, con i tesserati in isolamento presso le loro abitazioni. Certamente non una buona notizia per Piero Braglia e il suo gruppo squadra, che dovrebbe tornare in campo domenica 16 gennaio nel match in trasferta contro il Latina, nel quale l'allenatore degli irpini spera di avere quanti più uomini possibili a disposizione.