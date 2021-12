Avellino, il presidente D’Agostino: “Primo posto? Ci crediamo”. E sul mercato…

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Avellino: "Il bilancio poteva essere migliore, ma ci dobbiamo accontentare"

"Non abbiamo mai rinunciato al primo posto, ci crediamo e ci continueremo a credere fino alla fine". Lo ha detto Angelo Antonio D'Agostino ai microfoni di Irpinia Tv. Fra i temi trattati dal presidente dell' Avellino anche le prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Piero Braglia , che occupa attualmente il terzo posto del Girone C di Serie C a quota 35 punti, frutto di otto vittorie, undici pareggi e una sola sconfitta.

"Ora si apre il mercato, se dobbiamo fare qualcosa ci faremo trovare pronti. Abbiamo un incontro con l'area tecnica tra Natale e capodanno per decidere chi entra e chi esce. Abbiamo un organico pieno, ogni ingresso deve corrispondere a un'uscita e insieme decideremo dove intervenire. Serve sicuramente qualcosa in attacco, lo stiamo dicendo dall'inizio anche se il mister fa un tipo di gioco in cui non sarebbe predominante ma una spalla a Maniero serve per darci una spinta in più. Con un paio di vittorie in più eravamo messi ancora meglio, tra pali e traverse, con un pizzico di peso in più davanti stavamo parlando di un'altra classifica", ha concluso.