Avellino, il presidente D’Agostino: “Obiettivo secondo posto, abbiamo un rimpianto”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Avellino in occasione della sfida vinta contro la Turris

"L'obiettivo ora è cercare di arrivare secondi, che ci darebbe qualche chance in più in vista dei playoff". Lo ha detto Angelo D'Agostino, intervistato ai microfoni di Rai Sport. Diversi i temi trattati dal presidente dell'Avellino, reduce dalla vittoria conquistata in occasione del derby contro la Turris, andato in scena lunedì sera allo Stadio "Partenio-Lombardi": dagli obiettivi della squadra di Carmine Gautieri, alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine irpina.