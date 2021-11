Avellino, il presidente D’Agostino: “Girone C strano, ma puntiamo al primo posto”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Avellino: la squadra di Braglia domenica sfiderà in trasferta l'Acr Messina

"Per domenica ci stiamo preparando come sempre, anche perché il momento è positivo". Lo ha detto Angelo D'Agostino , intervistato ai microfoni di SportChannel. Il presidente dell' Avellino si è espresso in vista della sfida contro l' Acr Messina , in programma domenica 14 novembre, alle ore 17:30, allo Stadio "Franco Scoglio". "Incontrerò i ragazzi, faremo una chiacchierata. Se ci mettiamo la stessa determinazione di domenica scorsa, faremo bene. Devono andare a Messina e vincere, è chiaro. Individualmente sono tutti calciatori forti, faticheranno molto a giocare contro di noi", le sue parole.

Gli uomini di Piero Braglia sono reduci dalla vittoria conquistata al "Partenio Lombardi" contro il Taranto. Un successo ottenuto grazie alle reti messe a segno da Andrea Sbraga nel primo tempo e da Riccardo Maniero nella ripresa. Sono venti, dunque, i punti messi in cassaforte fin qui dalla compagine irpina, frutto di quattro successi, otto pareggi ed una sconfitta. "Dopo il Monterosi nella testa dei giocatori è scattata la molla giusta. Fu una sconfitta pesante, perché giocavamo in superiorità numerica. Ora vedo orgoglio in ognuno di loro, l'allenatore e il direttore hanno dato il loro apporto e siamo tornati con i piedi per terra. Io sono ambizioso, siamo una delle candidate ad arrivare primi in campionato. Abbiamo investito per un progetto serio, il campionato è strano, siamo tutte lì, ma non si sa ancora chi può vincerlo. Perché ci sono formazioni meno blasonate in alta classifica, chi gioca un bel calcio è il Monopoli, che mi ha colpito dall'inizio. Non pensavo resistesse in alto tutto questo tempo", ha concluso D'Agostino.