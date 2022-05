Avellino, il ds De Vito: “Playoff? Ci crediamo, vogliamo arrivare in fondo”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo dell'Avellino in vista della sfida contro il Foggia, in programma mercoledì sera

Poco più di ventiquattro ore e sarà Avellino-Foggia , match in programma mercoledì 4 maggio, alle ore 20:30, allo Stadio "Partenio-Lombardi". Una gara da dentro o fuori: la squadra vincitrice, infatti, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale . In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, avrà accesso al prossimo turno la compagine meglio classificata al termine della regular season del campionato di Serie C , ovvero proprio l' Avellino .

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida valevole per il secondo turno della Fase a gironi dei Playoff di C, anche il direttore sportivo biancoverde Enzo De Vito ha detto la sua sul momento degli uomini di Carmine Gautieri. "E' il tempo dell'unione, dell'appartenenza. Sono molto emozionato, abbiamo ritenuto opportuno fare questa prefazione per caricare l'ambiente, stare vicini al mister, per far capire ai tifosi che ci crediamo e che vogliamo arrivare fino in fondo. Chiedo unità ai tifosi e di non far mancare il supporto, ma questo credo sia automatico, non servo io per dirlo", ha concluso.