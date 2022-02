Avellino, il ds De Vito: “In Serie C si vince così. Non ho la bacchetta magica…”

Ecco le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal nuovo direttore sportivo dell'Avellino, Vincenzo De Vito

Rivoluzione in casa Avellino. Nella giornata di ieri, il club irpino ha comunicato di aver affidato la responsabilità dell'area tecnica all'avvocato Vincenzo De Vito, che assume così la carica di direttore sportivo dopo l'esonero di Salvatore Di Somma. Per De Vito si tratta di un ritorno in biancoverde, avendo già ricoperto la carica di diesse dal 2011 al 2018.

"Sono molto emozionato perché tornare qui, dove ho fatto tante cose importanti, è un piacere immenso - ha dichiarato De Vito in conferenza stampa -. Devo tutto all'Avellino. Se non avessi accettato quell'incarico nel 2010, non avrei fatto una carriera importante, cose buone ma anche cattive. Ci sta nel calcio. Cercherò di fare il massimo, io credo che questa sia la squadra più forte che io abbia mai avuto. Non ho mai avuto la possibilità di avere giocatori come Maiero, Di Gaudio, lo stesso Dossena è un giovane importante. Purtroppo il calcio è così, pagano gli allenatori e i direttori ma bisogna essere obiettivi nel dire che la squadra ha un valore assoluto non indifferente", le sue parole.

"Cercherò di creare un giusto mix, tra giovani ed esperti. Gli obiettivi bisogna prima raggiungerli. Credo anche nelle sinergie con le altre società. Avellino è una piazza importante, il giovane va aspettato, inserito bene, seguito. Avellino è bella, ma può portarti ad un cammino tortuoso e non semplice. E' un campionato difficile e non vinci perchè ti chiami Avellino o perchè giochi al Partenio. Si vince solo se hai voglia, se metti in campo energia e corri più degli avversari, abbinando il tutto ad una buona tecnica. Farò di tutto per evitare di fare errori. Speriamo già quest'anno di arrivare dove vogliamo arrivare, ma né io, né il mister abbiamo la bacchetta magica. I tifosi sono fondamentali", ha concluso.