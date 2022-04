Avellino, Gautieri: “Squadra poco vogliosa e cattiva. Serve fare qualcosa in più”

Le parole del tecnico dell'Avellino, Carmine Gautieri, a margine del ko rimediato questo pomeriggio contro il Bari

"Eravamo troppo lunghi, l'avevamo preparata in un un altro modo ma ci prendevano spesso tra le linee, sapevamo che era il loro gioco, abbiamo sbagliato per 30 minuti e l'abbiamo pagata" .

Non nasconde la delusione mister Gautieri, intervenuto al triplice fischio ai microfoni di "Eleven Sport" - come riportato da "Tuttoavellino", per commentare l'amaro ko rimediato dai suoi sul campo del Bari.