Avellino, Gautieri sorpassa Boscaglia: l’ex Triestina in viaggio verso la Campania

Dopo l'esonero di Piero Braglia, l'Avellino ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra a Carmine Gautieri

Svolta in casa Avellino dopo la recente sconfitta rimediata contro la Virtus Francavilla . Il club irpino ha scelto di esonerare il tecnico Piero Braglia . E se in un primo momento il favorito per la panchina sembrava Roberto Boscaglia , ancora sotto contratto con il Palermo , questa mattina in pole vi è Carmine Gautieri .

L'allenatore originario di Napoli, secondo quanto riportato da "La Casa di C", avrebbe risolto telematicamente il contratto con la Triestina. E si sarebbe già messo in viaggio per la Campania, per firmare il contratto che lo legherà alla società neroverde. Lo attende un contratto fino al prossimo 30 giugno, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B.