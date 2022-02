Avellino, Gautieri si presenta: “Non guardiamo il Bari, ma il Catanzaro”

Le prime dichiarazioni del nuovo allenatore dell'Avellino, Carmine Gautieri, che si è presentato così ai suoi nuovi tifosi

Mediagol ⚽️️

"Sono onorato di allenare questa squadra, che è forte. Appena mi ha chiamato Giovanni D’Agostino gli ho detto che andavo subito a risolvere il contratto con la Triestina. Sono convinto che si possono ottenere grandi risultati per la rosa a disposizione"

Si è presentato così in conferenza stampa il nuovo allenatore dell'Avellino subentrato a Piero Braglia a cui è risultata fatale l'ultima sconfitta contro la Virtus Francavilla. Carmine Gautieri si è soffermato sulle prime impressioni avute dal gruppo squadra campano: "L’impatto col gruppo è stato positivo. I ragazzi erano un po’ scossi dall’addio dell’allenatore, ma li ho trovati disponibili ad accogliere il mio pensiero. Gli ho detto che dobbiamo fare meglio, perché fare meglio è nelle corde di questo gruppo, che annovera calciatori importanti. Se il massimo non è bastato, bisogna dare qualcosa in più. Nel primo allenamento abbiamo lavorato sulle giocate offensive".

MODULO- "Non avremo solo un sistema di gioco. Oggi ho provato il 4-3-3 per i calciatori disponibili, eravamo in 15 e ho scelto questo sistema di gioco che adotteremo in partita. Ma si può giocare anche col 3-4-3 e col 3-5-2. Per i giocatori che abbiamo, possiamo giocare con vari moduli. Ma dobbiamo anche dare delle certezze, sottoforma di sistemi da adottare. Devo far rendere il massimo ai calciatori. Il 4-4-2? Non lo scarto".

OBIETTIVO- "Il nostro obiettivo è guardare alle squadre avanti a noi, dobbiamo fare di tutto per prendere almeno il Catanzaro. Ci sono le partite a disposizione per far sì che questo accada. Il nostro obiettivo è arrivare il più alto possibile, non guardiamo il Bari, ma guardiamo il Catanzaro".

CONTRATTO- "Va guadagnato. Sono qui per lavorare bene e per dare i risultati che la società mi chiede e se sarò bravo il contratto verrà, di conseguenza, rinnovato e me lo guadagnerò. È giusto che io mi metta in discussione, tre mesi di contratto vanno bene, l'Avellino non si rifiuta mai".

TIFOSI- "Ai tifosi dico di starci vicino, abbiamo bisogno di loro. Quella biancoverde è una tifoseria passionale, averli allo stadio a incitarci per 95 minuti è importante. Io trasmetterò alla squadra la voglia di dare il massimo, di uscire stremati dal campo, per rendere orgogliosi i tifosi, che vanno conquistati con le prestazioni, con l’anima, col cuore e col senso di appartenenza. Dobbiamo lasciare un ottimo ricordo, sputando sangue e sudando la maglia. Solo così i tifosi saranno al nostro fianco".