Avellino, Gautieri: “La squadra ha lottato e vinto, ora serve continuità. Maniero…”

Dopo il successo casalingo contro la Fidelis Andria, l'Avellino torna a fare punti anche in trasferta, maturando un preziosissimo punto in casa del Latina. Ad analizzare il match del "Domenico Francioni" è il tecnico dei lupi, Carmine Gautieri, intervenuto al triplice fischio in conferenza stampa.