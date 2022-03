Avellino, Gautieri: “Ingenui sulle proteste, ma abbiamo lottato. Arbitro? No alibi”

Le parole del tecnico dell'Avellino, Carmine Gautieri, a margine del ko maturato in casa contro il Palermo

Il Palermo torna a vincere fuori casa espugnando il "Partenio" al termine del match contro l' Avellino, terminato 2-1 per i rosanero. A decidere, le reti di Brunori e Valente, che traghettano i siciliani a quota 51 punti in classifica. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine neroverde, Carmine Gautieri, intervenuto in conferenza stampa nel post-gara.

"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, si può fare sempre di più. Però devo dire che abbiamo lottato, abbiamo giocato anche bene a tratti, e abbiamo subito un gol su una disattenzione. Però abbiamo lottato, provato anche in 10 a pareggiare, ma non è andata bene. Dossena ha fatto due allenamenti, si è allenato giovedì, per forza di cosa è dovuto scendere in campo, ha avuto anche i crampi alla fine. Dossena ha fatto la gara che doveva fare con un allenamento e mezzo. Spero di recuperare qualcuno per la prossima gara di Taranto, perché siamo in difficoltà, tra Covid e quant'altro. Giocatori con i crampi ce n'erano. Stiamo lavorando per portare tutti al massimo e ci proveremo nel minor tempo possibile".