Avellino, Gautieri: “Foggia? La partita è troppo importante. Per noi una rivincita

Le dichiarazioni del tecnico dell' Avellino, Carmine Gautieri, in vista della sfida contro il Foggia di Zeman valido per il secondo turno playoff:

“Ripartiamo da Foggia dove abbiamo fatto una prestazione non buona sotto tutti gli aspetti e abbiamo la fortuna, e la grande opportunità, di giocare di nuovo contro una squadra che domenica ci ha messo in difficoltà. Abbiamo l’occasione di avere la rivincita, in casa nostra dobbiamo comandare noi. Dobbiamo fare una gara gagliarda, dobbiamo fare la partita perfetta perché siamo ancora arrabbiati. Deve essere una rivincita importante. Sappiamo che affrontiamo una squadra intensa e anche noi dobbiamo essere intensi. La mentalità deve essere di una squadra che vuole andare avanti. Il primo contrasto deve essere nostro, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico. Abbiamo l’occasione di raggiungere un obiettivo, dipende solo da noi. Dobbiamo fare noi la partita, dobbiamo andare assolutamente avanti. Abbiamo lavorato sugli errori, questa è una partita completamente diversa. Domenica ci hanno messo in difficoltà, dobbiamo entrare in campo cattivi su ogni palla. Sappiamo che è una partita troppo importante”.